Sanità | giudizio positivo al tavolo di monitoraggio ministeriale per le Asl abruzzesi
Il tavolo di monitoraggio ministeriale sulla sanità ha espresso un giudizio positivo sulle ASL abruzzesi, evidenziando i progressi raggiunti negli obiettivi di salute e l’attenzione alla stabilità economico-finanziaria del sistema. La riunione di martedì a Roma ha sottolineato l’impegno delle autorità nel miglioramento della qualità dei servizi e nella gestione efficace delle risorse sanitarie regionali.
Giudizio positivo per le Asl abruzzesi dal tavolo di monitoraggio ministeriale sulla sanità riunitosi martedì a Roma: in particolare sono stati messi in rilievo i progressi degli obiettivi di salute e la costante attenzione alla situazione economico-finanziaria del sistema, il cui quadro potrà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
