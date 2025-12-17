Sanità | giudizio positivo al tavolo di monitoraggio ministeriale per le Asl abruzzesi

Il tavolo di monitoraggio ministeriale sulla sanità ha espresso un giudizio positivo sulle ASL abruzzesi, evidenziando i progressi raggiunti negli obiettivi di salute e l’attenzione alla stabilità economico-finanziaria del sistema. La riunione di martedì a Roma ha sottolineato l’impegno delle autorità nel miglioramento della qualità dei servizi e nella gestione efficace delle risorse sanitarie regionali.

