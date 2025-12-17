Sanità cattolica Aris chiede adeguamento contrattuale

L’Aris, associazione religiosa degli istituti sanitari, sollecita un adeguamento contrattuale per i propri dipendenti, richiamando le recenti evoluzioni nel settore pubblico. La richiesta mira a garantire condizioni più eque e allineate alle nuove esigenze, sottolineando l’importanza di un settore sanitario che rispetti diritti e tutele. Un passo fondamentale per rafforzare il ruolo della sanità cattolica nel panorama assistenziale italiano.

L’Aris, associazione religiosa degli istituti sanitari, chiede l’adeguamento dei contratti per i propri dipendenti, come già avvenuto nella sanità pubblica. Presentata una lettera aperta indirizzata alle istituzioni. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

