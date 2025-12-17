Sanità cattolica Aris chiede adeguamento contrattuale
L’Aris, associazione religiosa degli istituti sanitari, sollecita un adeguamento contrattuale per i propri dipendenti, richiamando le recenti evoluzioni nel settore pubblico. La richiesta mira a garantire condizioni più eque e allineate alle nuove esigenze, sottolineando l’importanza di un settore sanitario che rispetti diritti e tutele. Un passo fondamentale per rafforzare il ruolo della sanità cattolica nel panorama assistenziale italiano.
L’Aris, associazione religiosa degli istituti sanitari, chiede l’adeguamento dei contratti per i propri dipendenti, come già avvenuto nella sanità pubblica. Presentata una lettera aperta indirizzata alle istituzioni. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Tagli ai servizi esterni della sanità, la Filcams Cgil Chieti chiede un incontro urgente alla Regione
Leggi anche: Tempi d'attesa, investimenti e performance: Civica Fabbri chiede lumi sulla sanità locale
Che bello! Elly Schlein ha annunciato oggi che la tessera 2026 del PD raffigurerà Tina Anselmi, cattolica democratica, partigiana, madre del servizio sanitario nazionale, prima donna ministro e presidente della commissione sulla P2, una testimone limpida del - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.