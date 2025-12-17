Sanità calabrese sotto accusa | diffide anche al Gom per gravi irregolarità
La sanità calabrese è sotto scrutinio: il sindacato Anaao Assomed ha consegnato alla Camera dei deputati il Libro Bianco, un rapporto dettagliato sulle gravi irregolarità e criticità che affliggono il servizio sanitario regionale. Un'analisi approfondita che mette in luce le inadempienze contrattuali e le problematiche organizzative che coinvolgono la dirigenza medica e sanitaria, evidenziando la necessità di interventi urgenti per migliorare la situazione.
Il sindacato Anaao Assomed ha presentato alla Camera dei deputati il Libro Bianco, documento che fotografa, con dati concreti, le inadempienze contrattuali e le criticità organizzative che gravano sulla dirigenza medica e sanitaria nel servizio sanitario nazionale: dall’analisi azienda per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
