Sanità calabrese sotto accusa | diffide anche al Gom per gravi irregolarità

La sanità calabrese è sotto scrutinio: il sindacato Anaao Assomed ha consegnato alla Camera dei deputati il Libro Bianco, un rapporto dettagliato sulle gravi irregolarità e criticità che affliggono il servizio sanitario regionale. Un'analisi approfondita che mette in luce le inadempienze contrattuali e le problematiche organizzative che coinvolgono la dirigenza medica e sanitaria, evidenziando la necessità di interventi urgenti per migliorare la situazione.

