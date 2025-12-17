Sanità arrivano teleconsulti e guardie mediche pediatriche
Nuove soluzioni per la salute dei più piccoli: arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche. Questi servizi hanno l’obiettivo di garantire un’assistenza più efficace e di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, quando spesso si verificano le situazioni più critiche. Un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze delle famiglie.
Arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche e l'obiettivo è doppio: "offrire una migliore assistenza, ma anche evitare accessi impropri al pronto soccorso che sono statisticamente più rilevanti il sabato, la domenica e nei giorni festivi o prefestivi, quando capita ugualmente che.
Teleconsulti e guardie mediche pediatriche, la Regione sperimenta due nuovi servizi - Arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche e l’obiettivo è doppio: offrire una migliore assistenza, ma anche evitare accessi impropri al ... gonews.it
