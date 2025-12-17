Sanità arrivano teleconsulti e guardie mediche pediatriche

Nuove soluzioni per la salute dei più piccoli: arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche. Questi servizi hanno l’obiettivo di garantire un’assistenza più efficace e di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, quando spesso si verificano le situazioni più critiche. Un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze delle famiglie.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.