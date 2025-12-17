San Michele incontro sull’enfiteusi | strumenti legali e possibili azioni giudiziarie
L’amministrazione comunale di San Michele Salentino organizza un incontro dedicato al tema dell’enfiteusi, affrontando le questioni legali e le strategie giudiziarie disponibili per i cittadini. L’obiettivo è fornire informazioni e supporto per chi desidera tutelare i propri diritti in relazione a questa forma di titolarità fondiaria.
SAN MICHELE SALENTINO - L’amministrazione comunale di San Michele Salentino incontra i cittadini sul tema “Liberarsi dall’enfiteusi: strumenti legali e azioni giudiziarie”. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 17.00, presso l’oratorio parrocchiale di San Michele Salentino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
