San Michele incontro sull’enfiteusi | strumenti legali e possibili azioni giudiziarie

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di San Michele Salentino organizza un incontro dedicato al tema dell’enfiteusi, affrontando le questioni legali e le strategie giudiziarie disponibili per i cittadini. L’obiettivo è fornire informazioni e supporto per chi desidera tutelare i propri diritti in relazione a questa forma di titolarità fondiaria.

san michele incontro sull8217enfiteusi strumenti legali e possibili azioni giudiziarie

© Brindisireport.it - San Michele, incontro sull’enfiteusi: strumenti legali e possibili azioni giudiziarie

SAN MICHELE SALENTINO - L’amministrazione comunale di San Michele Salentino incontra i cittadini sul tema “Liberarsi dall’enfiteusi: strumenti legali e azioni giudiziarie”. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 17.00, presso l’oratorio parrocchiale di San Michele Salentino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: 'Ndrangheta, candidati veronesi di FdI nel servizio di Report. Di Michele: «Avvierò azioni legali»

Leggi anche: Ricorso respinto per la centrale a biometano, il Pd attacca il Comune sull'Ufficio affari legali

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.