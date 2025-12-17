San Michele incontro sull’enfiteusi | strumenti legali e possibili azioni giudiziarie

L’amministrazione comunale di San Michele Salentino organizza un incontro dedicato al tema dell’enfiteusi, affrontando le questioni legali e le strategie giudiziarie disponibili per i cittadini. L’obiettivo è fornire informazioni e supporto per chi desidera tutelare i propri diritti in relazione a questa forma di titolarità fondiaria.

