Sampdoria buone notizie per Gregucci! L’attaccante torna a disposizione le ultimissime notizie

Ottime notizie per la Sampdoria: Gregucci potrà contare di nuovo sull’attaccante, rafforzando così le speranze di consolidare la posizione in classifica. La squadra si prepara con entusiasmo alla sfida della diciassettesima giornata di Serie B, avvicinandosi sempre più all’obiettivo stagionale. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e dettagli sulla situazione del club e dei suoi protagonisti.

Sampdoria, arrivano ottime notizie per il tecnico Angelo Gregucci! L’attaccante torna a disposizione, le ultimissime La marcia d’avvicinamento della Sampdoria alla diciassettesima giornata di Serie B entra nel vivo. Sabato, alle ore 15:00, i blucerchiati saranno di scena allo stadio Euganeo per affrontare il Padova, in una trasferta che si annuncia complicata e che richiederà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Sampdoria, Coda torna a lavorare con il gruppo. Con lui anche Cuni. Il report dell'allenamento - Nella giornata di oggi infatti sia Massimo Coda sia Marvin Cuni sono tornati a lavorare. tuttomercatoweb.com