Samira Lui sul matrimonio | Prima voglio una casa e un lavoro stabile poi ci penserò

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samira Lui si apre sul suo approccio al matrimonio: desidera stabilità e sicurezza prima di pensare al grande passo. Precisa e amante della programmazione, riconosce però l'importanza di lasciarsi sorprendere dalla vita. Con un occhio rivolto al futuro, esprime le sue priorità e la sua filosofia di vita, riflettendo sul valore di prepararsi senza perdere di vista l’imprevedibilità del destino.

samira lui sul matrimonio prima voglio una casa e un lavoro stabile poi ci penser242

© Ildifforme.it - Samira Lui sul matrimonio: “Prima voglio una casa e un lavoro stabile poi ci penserò”

"Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se poi, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede" afferma Samira Lui parlando del matrimonio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: “Voglio chiedere scusa a tutti”. Andreas Muller, è successo prima del matrimonio con Veronica Peparini

Leggi anche: “Io tradita due volte. La prima, lo vidi in macchina con una bionda e quando gli chiesi chi fosse mi disse ‘si chiama Fernando’. La seconda, andai a casa del mio fidanzato che doveva essere via per lavoro…”: parla Emanuela Folliero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Ruota della Fortuna, la prima gaffe di Samira Lui. Sanremo per lei è a rischio?.

samira matrimonio prima voglio''Prima voglio avere casa e lavoro stabile'': Samira Lui frena sulle nozze con il fidanzato Luigi Punzo - ''Prima voglio avere casa e lavoro stabile'': Samira Lui frena sulle nozze con il fidanzato Luigi Punzo che parevano imminenti ... gossip.it

samira matrimonio prima voglioSamira Lui rompe il silenzio sul matrimonio e sul fidanzamento: le parole che ribaltano tutto (poi parla di Bruno Barbieri) - In merito all'amore e alla relazione con Punzo, Samira ha rivelato che prima di lui ha avuto “una vita”, ma che è sempre stata vissuta sotto il “controllo da parte di mia mamma che non voleva uomini ... today.it

samira matrimonio prima voglioSamira Lui: «Niente nozze o figli, prima voglio una casa e un lavoro stabile. Mamma non voleva uomini nel mio letto» - Grazie al successo ottenuto con La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha raggiunto negli ultimi mesi una popolarità senza precedenti, alimentando ... msn.com

Samira Lui shock Per lavorare in TV mi hanno... shorts

Video Samira Lui shock Per lavorare in TV mi hanno... shorts

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.