Salvini in Metro C al Colosseo | Archeostazione unica al mondo sarà la più instagrammata di sempre – Il video

Matteo Salvini visita l'Archeostazione della Metro C al Colosseo, un’opera unica al mondo. Questa fermata sotterranea rappresenta un capolavoro di ingegneria italiana e promette di diventare la più

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Sotto al Colosseo, l’Italia che corre. 30 metri sotto uno dei simboli del mondo, nasce una fermata che non è solo metropolitana, ma un miracolo dell’ingegneria italiana. Binari, reperti archeologici, storia e futuro che si incontrano: un’archeostazione unica al mondo, che collega periferie e centro e che sarà la più vista, fotografata e ammirata di sempre. Quando l’Italia osa, vince. Se possiamo farlo sotto il Colosseo, possiamo farlo ovunque, anche realizzando l’opera più attesa per collegare Sicilia e Calabria”, lo ha detto Salvini in un video all'interno della staizone Colosseo della Metro C di Roma. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ponte Stretto, Salvini: Nessuno scontro tra poteri Stato. Opera unica al mondo che serve al Paese Leggi anche: Ponte Stretto, Salvini: Nessuno scontro tra poteri Stato. Opera unica al mondo che serve al Paese – Il video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, nuove stazioni di Metro C. Salvini Perché la metro unisce e il ponte sullo Stretto divide Salvini in Metro C al Colosseo: Archeostazione unica al mondo, sarà la più "instagrammata" di sempre - 30 metri sotto uno dei simboli del mondo, nasce una fermata che non è solo metropolitana, ma un miracolo dell’ingegneria italiana. ilgiornale.it

