Salvini e Fontana indicano Carlo Piazza
Il centrodestra di Lecco annuncia il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Salvini e Fontana hanno indicato Carlo Piazza come figura di riferimento, consolidando la scelta della Lega come rappresentante principale della coalizione. La candidatura punta a rafforzare il progetto politico e a coinvolgere i cittadini nel processo di rinnovamento amministrativo.
Il candidato sindaco del centrodestra unito alle prossime elezioni comunali di Lecco sarà della Lega. A indicare la strada e sostenere il candidato del Carroccio Carlo Piazza (in foto con Salvini) sono sia il ministro a Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, sia il governatore lombardo Attilio Fontana. Il doppio endorsement è arrivato l’altro giorno. Il primo a pronunciarsi è stato il ministro Matteo Salvini, a Lecco per l’inaugurazione dei lavori di completamento della pista ciclabile di Abbadia Lariana: "Lecco alla Lega, Mantova a Fratelli d’Italia". A Mantova infatti il candidato sindaco di centrodestra è Raffaele Zancuoghi indicato da Fratelli d’Italia. Ilgiorno.it
Salvini e Fontana indicano Carlo Piazza - Il candidato sindaco del centrodestra unito alle prossime elezioni comunali di Lecco sarà della Lega.
