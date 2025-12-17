Salvini | decisa assoluzione definitiva

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms, respingendo il ricorso della Procura di Palermo. La decisione chiude definitivamente una vicenda giudiziaria iniziata nel 2019, riguardante accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Un pronunciamento che segna una svolta importante per l’ex ministro dell’Interno, confermando la sua posizione in un episodio che ha suscitato ampio dibattito pubblico.

18.40 Assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Lo ha stabilito la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della Procura di Palermo nell'ambito del processo Open Arms, relativamente ai fatti del 2019, per le accuse di sequestro di persona e e rifiuto d'atti d'ufficio. "Difendere i confini non è reato" è il commento del vicepremier Matteo Salvini dopo l'assoluzione definitiva. Per la sua legale, avvocato Giulia Bongiorno: "Non poteva che finire con assoluzione. Processo non doveva nemmeno iniziare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini Leggi anche: Open arms, l'assoluzione è definitiva. Salvini: difendere i confini non è reato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Open Arms, Salvini assolto. La sentenza è definitiva - Lo ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla procura di Palermo nell'ambito del processo ... msn.com

Salvini assolto in via definitiva per Open Arms - È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. huffingtonpost.it

Open Arms, definitiva l’assoluzione per Salvini - È definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. ilsole24ore.com

L’ultima “stretta” sulle pensioni decisa dal Governo Meloni non piace proprio ad opposizione e sindacati. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.