La Corte di Cassazione ha sancito l'assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms, respingendo il ricorso della Procura di Palermo. La decisione chiude definitivamente un capitolo giudiziario legato alle accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio riguardanti eventi del 2019. Un verdetto che segna una svolta importante nella vicenda giudiziaria dell'ex ministro.

18.40 Assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Lo ha stabilito la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della Procura di Palermo nell'ambito del processo Open Arms, relativamente ai fatti del 2019, per le accuse di sequestro di persona e e rifiuto d'atti d'ufficio. "Difendere i confini non è reato" è il commento del vicepremier Matteo Salvini dopo l'assoluzione definitiva. Per la sua legale, avvocato Giulia Bongiorno: "Non poteva che finire con assoluzione. Processo non doveva nemmeno iniziare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Salvini: decisa assoluzione definitiva

Leggi anche: Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Open Arms, Salvini assolto. La sentenza è definitiva - Lo ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla procura di Palermo nell'ambito del processo ... msn.com