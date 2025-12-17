Salvini assolto in via definitiva per Open Arms Cinque anni di processo | difendere i confini non è reato

Matteo Salvini è stato definitivamente assolto dalle accuse legate alla vicenda Open Arms, confermando la sua posizione sul ruolo di difensore dei confini nazionali. Dopo cinque anni di iter giudiziario, la sentenza chiude un capitolo importante, sottolineando che difendere i confini non può essere considerato reato. Un verdetto che rafforza la sua immagine di politico impegnato nella tutela della sovranità.

Roma, 17 dicembre 2025 – Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva l'assoluzione dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. "Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", il commento a caldo del vicepremier e segretario della Lega. Le tappe del processo. Salvini il 20 dicembre del 2024 era stato assolto dal Tribunale di Palermo ''perché il fatto non sussiste''. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

