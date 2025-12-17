Salvare i piccoli negozi di alimentari | Tutti insieme possiamo farcela

L'articolo esplora la difficile situazione dei negozi di alimentari nella zona di Pistoia e della Montagna pistoiese, con particolare attenzione alla chiusura di uno dei punti vendita storici di Piazza. Un quadro che evidenzia le sfide del settore e la necessità di interventi collettivi per preservare i negozi di vicinato, pilastri delle comunità locali.

© Lanazione.it - Salvare i piccoli negozi di alimentari: "Tutti insieme possiamo farcela" Chi sale da Pistoia verso la Montagna pistoiese non incontra più negozi alimentari: ormai da un mese ha chiuso quello di Piazza. I negozi di Cireglio, Le Piastre e Pracchia si erano arresi ancora prima. Resta a fornire un servizio prezioso, sia pure con apertura solo al mattino nei primi giorni della settimana, quello di Orsigna, ma troppo decentrato per compensare tutte le chiusure. Il territorio di San Marcello Piteglio, pur non vivendo una desertificazione come quella che si è verificata lungo la Statale 66, vive una serie di criticità. Invece va meglio nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano. Lanazione.it Leggi anche: «Insieme, possiamo farcela»: Ferracuti (Cisl Marche) lancia l’appello all’unità e al lavoro condiviso Leggi anche: Guendouzi a DAZN: «Se giochiamo come abbiamo fatto contro l’Atalanta possiamo fare bene. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Segreti dei Negozio Alimentari grocerystore storebrand offbrand genericbrands shopping shorts Salvare i piccoli negozi di alimentari: "Tutti insieme possiamo farcela" - La strategia del sindaco Bacci: "Uniti davanti al governatore Giani, che può rappresentarci a Roma" ... lanazione.it

Addio ai piccoli negozi storici in più di 1000 comuni italiani (Lombardia inclusa): le attività che spariscono - L’avanzata della desertificazione commerciale nei centri urbani e nei piccoli comuni, è stata sottolineata con sempre più forte preoccupazione durante l’assemblea annuale di Confesercenti, con dati e ... comozero.it

La tecnologia può davvero salvare vite. Ma da sola non basta. CYBEX investe ogni giorno in soluzioni all’avanguardia per la sicurezza dei più piccoli, ma il vero cambiamento nasce dalla conoscenza. Un seggiolino sicuro è efficace solo se viene scelto e uti - facebook.com facebook

Appello per salvare i piccoli negozi: “Comprate lì i regali di Natale” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.