L'evento di saluto al 2025 alle Vigne si presenta quest'anno con una novità: lo spettacolo teatrale

© Ilgiorno.it - Saluto al 2025 alle Vigne. In scena lo “Sconcerto“

Nessun concerto in piazza della Vittoria, come ormai del resto dal 2019 a Lodi, ma si punta tutto sul teatro Alle Vigne. Questo il programma per la notte di San Silvestro che darà l’addio al 2025 e saluterà l’arrivo del 2026. Sul palco del teatro di via Cavour è previsto lo “Sconcerto” con Raffaele Tullo, "performer, musicista, attore ma anche batterista, percussionista, ballerino di tip tap, chitarrista, ma anche autore di testi comici teatrali e televisivi" come si definisce lui stesso e con alle spalle partecipazioni a diversi programmi televisivi su reti nazionali Mediaset e Rai, come Maurizio Costanzo Show, Zelig off, Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. Ilgiorno.it

Leggi anche: Union Berlin-Bayern Monaco (DFB Pokal, mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi di scena nella capitale

Leggi anche: Ginnastica aerobica, Monte di Procida capitale della Serie A: in scena il Campionato Nazionale 2025 – Rivivi le emozioni su Sportface TV

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La tomba di Franco Giuseppucci boss della Banda della Magliana

Saluto al 2025 alle Vigne. In scena lo “Sconcerto“ - Protagonista della nottata di San Silvestro il performer Raffaello Tullo. ilgiorno.it