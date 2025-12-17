Saluto al 2025 alle Vigne In scena lo Sconcerto
L'evento di saluto al 2025 alle Vigne si presenta quest'anno con una novità: lo spettacolo teatrale
Nessun concerto in piazza della Vittoria, come ormai del resto dal 2019 a Lodi, ma si punta tutto sul teatro Alle Vigne. Questo il programma per la notte di San Silvestro che darà l’addio al 2025 e saluterà l’arrivo del 2026. Sul palco del teatro di via Cavour è previsto lo “Sconcerto” con Raffaele Tullo, "performer, musicista, attore ma anche batterista, percussionista, ballerino di tip tap, chitarrista, ma anche autore di testi comici teatrali e televisivi" come si definisce lui stesso e con alle spalle partecipazioni a diversi programmi televisivi su reti nazionali Mediaset e Rai, come Maurizio Costanzo Show, Zelig off, Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. Ilgiorno.it
Leggi anche: Union Berlin-Bayern Monaco (DFB Pokal, mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi di scena nella capitale
Leggi anche: Ginnastica aerobica, Monte di Procida capitale della Serie A: in scena il Campionato Nazionale 2025 – Rivivi le emozioni su Sportface TV
La tomba di Franco Giuseppucci boss della Banda della Magliana
Saluto al 2025 alle Vigne. In scena lo “Sconcerto“ - Protagonista della nottata di San Silvestro il performer Raffaello Tullo. ilgiorno.it
A Lodi sarà un altro Capodanno senza il concerto in piazza - Di scena lo “sconcerto” con Raffaele Tullo, performer, musicista, attore, ballerino, autore di testi comici, che animerà la festa di Capodanno 2025. ilcittadino.it
breve anteprima dell’appartamento bilivello in Via delle Vigne di Morena Rimanete sintonizzati per nuove informazioni e contenuti su questa splendida casa ! Per maggiori info puoi contattarci qui 06 9761 5072 VISITA IL NOSTRO SITO SCHE - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.