Salute Simit | Lebbra? No allarmismi casi rarissimi e poco contagiosi

La salute è una priorità, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l'importanza di affrontare con consapevolezza e sensibilità le malattie come la lebbra. È fondamentale evitare allarmismi, poiché i casi attuali sono rari e poco contagiosi, e promuovere una comunicazione che combatta lo stigma e favorisca l'informazione corretta.
“Innanzitutto non si deve utilizzare il termine “lebbra”, in quanto genera stigma, discriminazione e riconduce a patologie lontane nel tempo. Si deve parlare di ‘malattia di Hansen’, una patologia infettiva rara e negletta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) chiede di non creare stigma o discriminazione, ma di potenziare le capacità diagnostiche”. Così Emanuele Nicastri, segretario Simit, che dal XXIV Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali lancia un messaggio chiaro: nessun allarmismo e ampie rassicurazioni in merito ai casi di lebbra di cui si è parlato in alcuni paesi europei. 🔗 Leggi su Lapresse.it
