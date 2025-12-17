Salute Simit | Lebbra? No allarmismi casi rarissimi e poco contagiosi

La salute è una priorità, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l'importanza di affrontare con consapevolezza e sensibilità le malattie come la lebbra. È fondamentale evitare allarmismi, poiché i casi attuali sono rari e poco contagiosi, e promuovere una comunicazione che combatta lo stigma e favorisca l'informazione corretta.

Lebbra, Bassetti: «Un problema tutt'altro che superato». I rischi e i casi degli ultimi anni in Italia - In Romania dopo 40 anni sono stati registrati 2 casi confermati (entrambi cittadini indonesiani) e in Croazia è stato isolato ... msn.com

La lebbra è diventata endemica in Florida: come si contrae il batterio, i sintomi e quando si diffuse in Europa - La Florida sta sperimentando un aumento dei casi di lebbra, come riportato in un nuovo rapporto rilasciato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). greenme.it

Le infezioni da micobatterio non tubercolare, una sfida per lo pneumologo e non solo

SALUTE - Gonorrea quasi raddoppiata in due anni, aumento di sifilide e clamidia. Il 60% delle nuove diagnosi di Hiv resta tardivo. I dati al convegno Simit in corso di svolgimento a Riccione - facebook.com facebook

