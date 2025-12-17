Salute e pensione la povertà accorcia la vita degli anziani | fino a nove anni in meno

La povertà tra gli anziani non è solo una questione di disagio, ma ha conseguenze profonde sulla loro salute e durata della vita. La differenza di fino a nove anni nell’aspettativa di vita tra i più poveri e i più ricchi evidenzia quanto le condizioni socio-economiche influenzino il benessere in età avanzata. È un dato che invita a riflettere sull’importanza di politiche di sostegno e prevenzione per garantire una vecchiaia dignitosa a tutti.

© Iodonna.it - Salute e pensione, la povertà accorcia la vita degli anziani: fino a nove anni in meno C ’è un numero che colpisce più di altri: nove anni. È la differenza media di aspettativa di vita tra gli anziani più poveri e quelli più abbienti. A evidenziarlo è una recente analisi condotta dal National Council on Aging (NCOA) degli Stati Uniti insieme al LeadingAge Long-Term Services and Supports Center dell’Università del Massachusetts a Boston, basata sui dati dell’ Health and Retirement Study, lo studio nazionale americano su salute e pensionamento. Secondo quanto riportato nel comunicato, gli over 60 con un reddito annuo inferiore ai 20.000 dollari muoiono molto prima rispetto ai coetanei con redditi pari o superiori ai 120. 🔗 Leggi su Iodonna.it Leggi anche: Povertà e vecchiaia: fino a dieci anni di vita in meno per gli anziani Leggi anche: Colleferro. Al Centro Sociale Anziani successo per l’evento “Una vita al servizio della salute pubblica – Storia dell’Ospedale di Colleferro: un percorso attraverso le vite e l’impegno” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Congratulazioni visissime! Ha raggiunto la meritata meta: la pensione! Auguri di lunga e buona vita in serenita e salute da pensionato al caro dottore e amico Adolfo Manganelli. In più occasioni ho avuto modo di apprezzare la sua professionalità e disponibilit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.