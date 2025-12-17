Salta il tutto elettrico Ma le nuove euro-regole non salveranno l’auto

Le nuove norme europee sul settore automotive stanno rivoluzionando il panorama, ma non senza polemiche. Ursula von der Leyen fa marcia indietro sul divieto di benzina dal 2035, puntando sui biocarburanti. Intanto, gli incentivi per le minicar elettriche made in Europa sono ancora insufficienti per competere con le produzioni cinesi, creando un quadro di incertezze e sfide per il futuro dell’auto.

© Laverita.info - Salta il «tutto elettrico». Ma le nuove euro-regole non salveranno l'auto Ursula si rimangia il no alla benzina dal 2035 e apre ai biocarburanti. Gli incentivi per le minicar a batteria prodotte nel continente sono insufficienti contro i cinesi. Dopo lunghe attese, ieri la Commissione europea ha formalmente ceduto, proponendo una modifica al regolamento sull'eliminazione graduale dei motori a combustione interna. L'obiettivo originario, concordato circa tre anni fa, prevedeva che a partire dal 2035 le nuove auto non dovessero più emettere CO2 allo scarico, raggiungendo di fatto una riduzione del 100% rispetto alle emissioni del 2021. Il che significava implicitamente un obbligo di auto elettrica per tutti.

