Salerno il Fisco chiede l' Irpef arretrata a un bimbo di 7 annima lui non era nemmeno nato

Un episodio curioso e sorprendente riguarda Salerno, dove l’Agenzia delle Entrate ha notificato un atto di Irpef arretrata a un bambino di soli sette anni, relativo all’anno 2017. Il fatto ha suscitato sconcerto e sollevato dubbi sulla correttezza delle procedure fiscali, considerando che il minore non era nemmeno nato al tempo dei presunti mancati pagamenti.

