Salerno il Fisco chiede l' Irpef arretrata a un bimbo di 7 annima lui non era nemmeno nato
Un episodio curioso e sorprendente riguarda Salerno, dove l’Agenzia delle Entrate ha notificato un atto di Irpef arretrata a un bambino di soli sette anni, relativo all’anno 2017. Il fatto ha suscitato sconcerto e sollevato dubbi sulla correttezza delle procedure fiscali, considerando che il minore non era nemmeno nato al tempo dei presunti mancati pagamenti.
L’atto, notificato dall’Agenzia delle entrate, contesta un presunto mancato pagamento relativo all’anno 2017. E non è un errore di omonimia. Pronto il ricorso dei famigliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Salerno, il Fisco chiede 500 euro di Irpef a un bimbo di 7 anni: "Redditi del 2017"
Leggi anche: Fisco: pg Milano chiede conferma della condanna a 4 anni per Irene Pivetti
Per conoscere la mia situazione debitoria dove posso recarmi
Cartella esattoriale a un bambino di 7 anni: non avrebbe pagato l'Irpef... - A sette anni, in Italia, puoi non sapere ancora scrivere in corsivo, ma puoi già essere debitore del Fisco. giornalelavoce.it
Superbonus 110%: il Tribunale di Salerno (sent. n. 4778/2025) ha riconosciuto il grave inadempimento dell’impresa resa manifesta da reiterata inerzia, mancata realizzazione degli interventi trainanti e abbandono del cantiere, quantificando il danno pari al val - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.