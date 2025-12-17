Salerno il Fisco chiede 500 euro di Irpef a un bimbo di 7 anni | Redditi del 2017

Una vicenda sorprendente mette in luce le criticità del sistema fiscale italiano: a Salerno, il Fisco ha notificato a un bambino di appena sette anni una cartella esattoriale per 500 euro di Irpef relativi al 2017, un anno in cui il bambino non era ancora nato e i redditi non potevano essere dichiarati.

Una cartella esattoriale intestata a un bambino di sette anni per redditi non dichiarati nel 2017, anno in cui il piccolo non era ancora nato. È l'anomalia burocratica emersa nelle scorse ore a Salerno, dove l'Agenzia delle Entrate ha recapitato a una famiglia una ingiunzione di pagamento di.

