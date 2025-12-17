Salernitana-Foggia nel segno di Carlo Ricchetti | divise all' asta per sostenere l' Airc

Un evento speciale per onorare la memoria di Carlo Ricchetti: Salernitana e Foggia scendono in campo con divise all’asta per sostenere l’AIRC. La partita, in programma sabato 20 dicembre alle 14:30 allo stadio Arechi di Salerno, diventa un’occasione per ricordare un grande uomo e contribuire a una causa importante, unendo sport e solidarietà in un gesto di grande valore.

U.S. Salernitana 1919 e Calcio Foggia 1920 ricorderanno Carlo Ricchetti in occasione della partita in programma sabato 20 dicembre alle 14:30 allo stadio Arechi di Salerno, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi. I ventidue calciatori titolari delle due squadre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Salernitana-Foggia di sabato prossimo nel segno e nel ricordo di Carlo Ricchetti.

