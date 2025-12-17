Salernitana-Foggia nel segno di Carlo Ricchetti | divise all' asta per sostenere l' Airc

Un evento speciale per onorare la memoria di Carlo Ricchetti: Salernitana e Foggia scendono in campo con divise all’asta per sostenere l’AIRC. La partita, in programma sabato 20 dicembre alle 14:30 allo stadio Arechi di Salerno, diventa un’occasione per ricordare un grande uomo e contribuire a una causa importante, unendo sport e solidarietà in un gesto di grande valore.

Salernitana e Foggia unite nel ricordo di Ricchetti, bellissima iniziativa: i dettagli - Salernitana 1919 e Calcio Foggia 1920 ricorderanno Carlo Ricchetti in occasione della partita in ... tuttosalernitana.com

Salernitana e Foggia unite per Ricchetti: una patch speciale in ricordo del re del taglio - Sabato 20 dicembre, allo stadio Arechi, le squadre scenderanno in campo supportando una iniziativa congiunta. salernotoday.it

Finale di Champions league calcio championsleague inter

Salernitana e Foggia insieme, oltre la rivalità sportiva, per rendere omaggio alla memoria di Carlo Ricchetti, l’indimenticato “re del taglio” #ricordo #ricchetti #carlo #foggia - facebook.com facebook

Foggia, Barilari: "La Salernitana ha giocato 48 ore prima, si poteva fare di meglio..." x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.