Salernitana-Foggia dedicata a Carlo Ricchetti | maglie all’asta su CharityStars

Per rendere omaggio a Carlo Ricchetti, U.S. Salernitana 1919 e Calcio Foggia 1920 hanno deciso di celebrare la sua memoria durante la partita del 20 dicembre allo stadio Arechi di Salerno. Un gesto speciale che coinvolge anche la solidarietà, con maglie all’asta su CharityStars, per ricordare una figura importante nel mondo del calcio e della comunità.

© Anteprima24.it - Salernitana-Foggia dedicata a Carlo Ricchetti: maglie all’asta su CharityStars Tempo di lettura: 2 minuti U.S. Salernitana 1919 e Calcio Foggia 1920 ricorderanno Carlo Ricchetti in occasione della partita in programma sabato 20 dicembre alle 14:30 allo stadio Arechi di Salerno, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi. I ventidue calciatori titolari delle due squadre scenderanno in campo con speciali patch sulle rispettive divise da gioco dedicate al compianto ex calciatore di entrambi i club, prematuramente scomparso il 28 ottobre scorso a soli 55 anni. Le patch saranno stampate sul petto in posizione centrale e raffigureranno l’inconfondibile sagoma di Ricchetti con il suo numero 7 sulle spalle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Salernitana-Foggia nel segno di Carlo Ricchetti: divise all'asta per sostenere l'Airc Leggi anche: Lutto granata, addio a Ricchetti e cordoglio della Salernitana: "Ciao, Carlo" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Salernitana e Foggia unite per Ricchetti: una patch speciale in ricordo del re del taglio; Salernitana-Foggia di sabato prossimo nel segno e nel ricordo di Carlo Ricchetti; Salernitana e Foggia unite per Ricchetti | una patch speciale in ricordo del re del taglio; Paura per il ds della Salernitana Faggiano, trasportato al San Carlo di Potenza. Salernitana-Foggia nel ricordo di Carlo Ricchetti - Salernitana 1919 e Calcio Foggia 1920 ricorderanno Carlo Ricchetti in occasione della partita in programma sabato 20 dicembre alle 14:30 allo stadio Arechi di Salerno, valevole per la diciannoves ... calciofoggia.it

Salernitana-Foggia nel segno di Carlo Ricchetti: divise all'asta per sostenere l'Airc - L'iniziativa delle due squadre per omaggiare la memoria dell'attaccante, scomparso il 28 ottobre scorso. foggiatoday.it

Salernitana e Foggia unite per Ricchetti: una patch speciale in ricordo del re del taglio - Sabato 20 dicembre, allo stadio Arechi, le squadre scenderanno in campo supportando una iniziativa congiunta. salernotoday.it

Finale di Champions league calcio championsleague inter

Salernitana–Foggia, omaggio a Carlo Ricchetti: patch speciali e asta benefica per AIRC U.S. Salernitana 1919 e Calcio Foggia 1920 renderanno omaggio a Carlo Ricchetti in occasione della gara in programma sabato 20 dicembre alle ore 14:30 allo stadio A - facebook.com facebook

Foggia, Barilari: "La Salernitana ha giocato 48 ore prima, si poteva fare di meglio..." x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.