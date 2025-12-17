Salernitana e Foggia unite per Ricchetti | una patch speciale in ricordo del re del taglio
Salernitana e Foggia si preparano a sfidarsi allo stadio Arechi il 20 dicembre, indossando una patch speciale in memoria di Carlo Ricchetti, noto come il
Una patch speciale, in ricordo di Carlo Ricchetti, sarà presente sulle maglie di Salernitana e Foggia, che si sfideranno allo stadio Arechi sabato 20 dicembre, dalle ore 14.30. Le squadre scenderanno in campo supportando una iniziativa congiunta. In questo modo ricorderanno l'ala tornante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Ricchetti si accentra e crossa: la Salernitana piange il ‘re del taglio’ di Rossilandia
