Saldatori impiegati e operatori sanitari

Un'azienda nel settore metalmeccanico è alla ricerca di un saldatore da inserire nel proprio team tramite contratto di apprendistato. La posizione offre l'opportunità di entrare in un ambiente dinamico e specializzato, dedicato alla lavorazione dei metalli. La selezione si rivolge a candidati motivati e desiderosi di sviluppare competenze nel settore della saldatura.

COMMESSI Negozio ricerca commessoa di banco per vendita al dettaglio di bevande. Contratto part-time max 24 ore a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Richiesta minima esperienza nella vendita e attitudine al lavoro con il pubblico. Sede di lavoro Pontremoli. Offerta MS-275148 IMPIEGATO Impresa specializzata nella lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti settore chimico ricerca un esperto in gestione delle piattaforme di vendita online ed e-commerce.

