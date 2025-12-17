Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition | il concerto in onda su Canale 5
Questa sera, in esclusiva su Canale 5, Sal da Vinci torna con una speciale edizione del suo celebre concerto
. Anticipazioni, scaletta, ospiti, streaming. Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition è il concerto evento in onda su Canale 5 questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.30. Tanti gli ospiti per una grande festa di Piazza del Plebiscito a Napoli, registrato a settembre, e ora proposto in prima visione su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti. Anticipazioni e ospiti. Tanti big della musica italiana affiancheranno Sal da Vinci in questo nuovo appuntamento con Stasera che sera. Si tratta di un grande concerto registrato questo settembre a piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Tpi.it
