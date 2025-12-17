Sal Da Vinci all' Augusteo con il nuovo spettacolo Dalla parte del cuore

Dal 19 dicembre 2025, il Teatro Augusteo ospita il ritorno di Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo “Dalla parte del cuore”. Artista eclettico e amato dal pubblico, Sal Da Vinci si prepara a incantare il suo pubblico napoletano e non solo, annunciato anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026.

Dal 19 dicembre 2025, il Teatro Augusteo accoglie il ritorno di uno dei suoi protagonisti assoluti: Sal Da Vinci, artista eclettico e inconfondibile, recentemente annunciato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026.Con il nuovo spettacolo “Dalla parte del cuore”, scritto insieme a Ciro. Napolitoday.it

