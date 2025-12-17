Sal Da Vinci all' Augusteo con il nuovo spettacolo Dalla parte del cuore
Dal 19 dicembre 2025, il Teatro Augusteo ospita il ritorno di Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo “Dalla parte del cuore”. Artista eclettico e amato dal pubblico, Sal Da Vinci si prepara a incantare il suo pubblico napoletano e non solo, annunciato anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026.
SAL DA VINCI TEATRO AUGUSTEO NAPOLI DALLA PARTE DEL CUORE SABATO 20/DICEMBRE QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.75/PERSONA LA QUOTA COMPRENDE VIAGGIO IN BUS GT PARTENZA DI POMERIGGIO BIGLIETTO IN G - facebook.com facebook
Da venerdì 19 dicembre ore 21 SAL DA VINCI in “Dalla parte del Cuore” scritto da Sal Da Vinci e Ciro Villano con Ernesto Lama e Ciro Villano Biglietti al botteghino del teatro, presso le rivendite e online su Ticketone e Bigliettoveloce bigliettoveloce.it/spettaco x.com
