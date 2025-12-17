Safonov eroe ai rigori | il Psg conquista la Coppa Intercontinentale al Flamengo non basta Jorginho

Il Paris Saint Germain solleva la Coppa Intercontinentale in una finale combattuta contro il Flamengo, decisa solo ai rigori dopo una sfida estenuante. La partita, caratterizzata da grande equilibrio e occasioni sfumate, vede il protagonista assoluto il portiere Safonov, che si conquista il ruolo di eroe. Un trionfo che rimarrà nella storia, sottolineando la determinazione e la qualità del team parigino.

Una finale infinita decisa dal portiere. Il Paris Saint Germain conquista la Coppa Intercontinentale al termine di una finale estenuante contro il Flamengo, risolta solo ai calci di rigore dopo 120 minuti di equilibrio, intensità e occasioni mancate. A prendersi la scena è Matvey Safonov, portiere russo dei parigini, autentico uomo copertina della serata con quattro rigori parati che consegnano il trofeo al club francese. L’uomo che non t’aspetti visto che Lucas Chevalier doveva rappresentare il dopo Gigio Donnarumma. Il PSG succede così al Real Madrid nell’albo d’oro della competizione, al termine di una partita in cui i brasiliani, a tratti, hanno mostrato maggiore brillantezza e dominio territoriale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

