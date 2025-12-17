Safari Classic Rally | il destino ribalta la gara all’ultimo atto

La MRF Tyres East African Safari Classic Rally si è conclusa con un finale imprevedibile, dopo oltre 1.900 km e 24 prove speciali. Il destino ha ribaltato la classifica all’ultimo momento, regalando la vittoria ai britannici e lasciando gli appassionati senza fiato.

Dopo oltre 1.900 km e 24 prove speciali, il colpo di scena nella Mariwenyi Long consegna la vittoria ai britannici Il MRF Tyres East African Safari Classic Rally si è concluso con un finale tanto spettacolare quanto crudele, ribaltando una classifica che sembrava ormai cristallizzata. La maratona dedicata alle vetture storiche, organizzata da East African .

