Safari Classic Rally | il destino ribalta la gara all’ultimo atto

Il MRF Tyres East African Safari Classic Rally si è concluso con un finale mozzafiato, capovolgendo le sorti della gara all’ultimo momento. Dopo oltre 1.900 km e 24 prove speciali, il destino ha riservato una sorpresa che ha premiato i britannici, riscrivendo la storia di questa avvincente corsa tra passione e adrenalina.

Dopo oltre 1.900 km e 24 prove speciali, il colpo di scena nella Mariwenyi Long consegna la vittoria ai britannici Il MRF Tyres East African Safari Classic Rally si è concluso con un finale tanto spettacolare quanto crudele, ribaltando una classifica che sembrava ormai cristallizzata. La maratona dedicata alle vetture storiche, organizzata da East African . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Safari Classic Rally: il destino ribalta la gara all’ultimo atto Leggi anche: Historic Rally Fafe: 16 equipaggi per l’ultimo atto dell’Europeo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. East African Safari Classic Rally 2025, Kenya - Il Classic Safari Rally ha affascinato il pubblico per decenni con il suo fascino unico e il percorso impegnativo. rove.me African Safari Rally, Ceci vola sugli sterrati. Con Eugenio Amos sono in vetta alla classifica - In Kenya, il prignanese Paolo Ceci sta gareggiando al fianco di Eugenio Amos nell’East African Safari Classic Rally, competizione dal... ilrestodelcarlino.it Ken Block all’East African Safari Classic Rally su una Porsche 911 - Da quando, a gennaio 2021, ha chiuso il contratto di esclusiva con Ford, Ken Block è un battitore libero. red-live.it Safari Classic Rally: il destino ribalta la gara all’ultimo atto Dopo oltre 1.900 km e 24 prove speciali, il colpo di scena nella Mariwenyi Long consegna la vittoria ai britannici Il MRF Tyres East African Safari Classic Rally si è concluso con un finale tanto spettacol - facebook.com facebook ORIGINAL LANCIA STRATOS SANDRO MUNARI/LOFTY DREWS SAFARI RALLYE 1975 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.