Safanov aveva un trucco per battere il Flamengo ai rigori | era tutto scritto sull'asciugamano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Safanov aveva un segreto per neutralizzare i rigori del Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dal PSG. Un trucco che, nascosto tra le pieghe di un semplice asciugamano, gli permetteva di prevedere le mosse avversarie e mantenere la calma sotto pressione. Un dettaglio sorprendente che ha fatto la differenza in una partita decisiva.

Safanov aveva un trucco per respingere i rigori del Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dal PSG. Era tutto scritto sul suo asciugamano rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

