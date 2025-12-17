Safanov aveva un trucco per battere il Flamengo ai rigori | era tutto scritto sull'asciugamano
Safanov aveva un segreto per neutralizzare i rigori del Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dal PSG. Un trucco che, nascosto tra le pieghe di un semplice asciugamano, gli permetteva di prevedere le mosse avversarie e mantenere la calma sotto pressione. Un dettaglio sorprendente che ha fatto la differenza in una partita decisiva.
Safanov aveva un trucco per respingere i rigori del Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dal PSG. Era tutto scritto sul suo asciugamano rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Marshawn Kneeland si toglie la vita dopo un inseguimento della polizia: choc in Nfl. Alla famiglia aveva scritto: “La farò finita con tutto”
Leggi anche: Copa Libertadores al Flamengo: per battere il Palmeiras basta un goal di Danilo, ex Juventus
Safanov aveva un trucco per battere il Flamengo ai rigori: era tutto scritto sull’asciugamano - Safanov aveva un trucco per respingere i rigori del Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dal PSG ... fanpage.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.