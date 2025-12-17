Safanov aveva un trucco per battere il Flamengo ai rigori | era tutto scritto sull'asciugamano

Safanov aveva un segreto per neutralizzare i rigori del Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale vinta dal PSG. Un trucco che, nascosto tra le pieghe di un semplice asciugamano, gli permetteva di prevedere le mosse avversarie e mantenere la calma sotto pressione. Un dettaglio sorprendente che ha fatto la differenza in una partita decisiva.

