Russia-Nato pericolo concreto di guerra | anche la Svizzera si arma
In un contesto internazionale segnato dal conflitto tra Ucraina e Russia, la tensione tra Russia e NATO si fa più concreta. La Svizzera, tradizionalmente neutrale, risponde aumentando le proprie capacità militari, tra cui l'acquisto di caccia F-35 dagli Stati Uniti e l'adozione di una nuova strategia di sicurezza.
(Adnkronos) – “Il pericolo di guerra tra Russia e Nato è concreto”. E anche la Svizzera si arma. Il quadro internazionale, caratterizzato dalla guerra tra Ucraina e Russia, incide anche sui piani della confederazione elvetica, che si appresta ad acquistare caccia F-35 dagli Stati Uniti e a varare una nuova ‘Strategia in materia di politica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Nato: «Siamo tutti in pericolo, Mosca può colpire anche Roma». Vladimir Putin: «Sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero»
Leggi anche: Parla il ministro della difesa tedesco: "Russia sempre più un pericolo per la Nato"; continua la propaganda di guerra
Le ARMI STRATEGICHE di Putin un pericolo concreto con Generale Giorgio Battisti
"Russia-Nato, pericolo concreto di guerra": anche la Svizzera si arma - La confederazione elvetica vara una nuova 'Strategia in materia di politica di sicurezza' ... adnkronos.com
Nato, l’annuncio del Segretario Generale: "In confronto bellico con la Russia… (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare e davvero assurdo ecco i dettagli nel nostro articolo di ... donna.fidelityhouse.eu
La Russia respinge le richieste di una tregua natalizia, chiude alla presenza di truppe Nato in Ucraina e rifiuta qualsiasi tipo di compromesso sul Donbass - facebook.com facebook
Incredibile: la Russia, che ha fatto la guerra per non avere truppe Nato in Ucraina, adesso non vuole truppe Nato in Ucraina. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.