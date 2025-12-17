Rupert Grint e Daisy Ridley nel cast del film tratto da Canto di Natale con Johnny Depp

Il cast del nuovo adattamento di Canto di Natale si arricchisce di grandi nomi, tra cui Rupert Grint, Daisy Ridley e Johnny Depp. Diretto da Ti West, il film promette di portare una rivisitazione originale e coinvolgente dell'amatata opera di Charles Dickens. I produttori hanno annunciato i recenti ingressi nel cast, creando grande attesa tra gli appassionati di cinema e letteratura.

© Movieplayer.it - Rupert Grint e Daisy Ridley nel cast del film tratto da Canto di Natale con Johnny Depp I produttori dell'adattamento dell'opera di Charles Dickens diretto da Ti West hanno svelato i nuovi arrivi tra gli interpreti. Il cast di Ebenezer, il nuovo film ispirato al classico Canto di Natale che avrà come star Johnny Depp, si è arricchito con l'arrivo di numerose star tra cui Rupert Grint e Daisy Ridley. A offrire un nuovo approccio alla storia del burbero Scrooge sarà Ti West, che ha portato al successo la trilogia horror X. Il cast del nuovo Canto di Natale Tra gli interpreti di Ebenezer: A Christmas Carol ci saranno anche Rupert Grint, Sam Claflin, Charlie Murphy, Daisy Ridley, Arthur Conti ed Ellie Bamber. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Data uscita del film sense and sensibility con daisy edgar-jones nel cast Leggi anche: Sofia D'Elia, talento pugliese nel cast del film "Tre ciotole" tratto dal romanzo di Michela Murgia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rupert Grint and Daisy Ridley team up with Johnny Depp for new Christmas classic adaptation - According to information shared by Paramount and first reported by industry outlets, Rupert Grint, Sam ... msn.com

Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin and Charlie Murphy among those rounding out cast for ‘Ebenezer: Christmas Carol’ starring Johnny Depp - EXCLUSIVE: Rupert Grint, Sam Claflin, Charlie Murphy, Daisy Ridley, Arthur Conti and Ellie Bamber have join Ebenezer: A Christmas Carol, Paramount and Ti West‘s new take on the classic Charles Dickens ... msn.com

Emma Watson Stood Up Against JK Rowlings Anti-Trans Tweets By Saying Shes Here For All Witches

#RupertGrint ha recitato in molti film dopo la conclusione della saga di #HarryPotter, ma ancora oggi non rimpiange l'eredità che ha lasciato nei panni di #RonWeasley. "A me sta bene. Penso che sia grandioso. Amo incontrare gente che lo vede davvero com - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.