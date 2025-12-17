Rugby a 7 i convocati dell’Italia per il raduni di Lignano | azzurri al lavoro verso il SVNS 3

La Nazionale italiana di rugby a 7 maschile si prepara a Lignano per il raduno in vista del SVNS 3, terza divisione del circuito mondiale. Un'occasione importante per i nostri azzurri di migliorarsi, puntare alla promozione e avvicinarsi ai Mondiali. La squadra lavora con determinazione, consapevole delle sfide e delle opportunità che questa fase rappresenta nel cammino verso traguardi sempre più ambiziosi.

Inizia la preparazione della Nazionale italiana di rugby a 7 maschile per il SVNS 3, ovvero la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e poi di sognare la partecipazione ai Mondiali. Gli azzurri sono in raduno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine: il responsabile tecnico dell’Italia, Matteo Mazzantini, ha convocato 16 giocatori per iniziare il lavoro in vista dell’unica tappa della competizione, che avrà luogo nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai. Al termine del SVNS 3 le prime due classificate verranno promosse al SVNS 2, mentre le altre sei dovranno ripartire in estate dalle divisioni continentali: a contendere all’Italia quella che sarebbe una storica promozione, saranno Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Madagascar, Samoa e Tonga. 🔗 Leggi su Oasport.it

