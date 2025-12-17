Rubavano abbigliamento di lusso nell' Aretino per rivenderlo in Romania due arresti

Due persone sono state arrestate nell'Aretino con l’accusa di aver rubato capi di abbigliamento di lusso, successivamente rivendendoli nel loro negozio in Romania. L’indagine ha scoperto un'organizzazione criminale specializzata in furti di alta gamma, smantellata grazie alle attività delle forze dell’ordine.

Avrebbero rubato abbigliamento di lusso nell'Aretino, per poi rivenderlo nel loro negozio in Romania. Ma prima di ripartire sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno poco prima che salissero sull'aereo che avrebbe permesso loro di lasciare l'Italia. I militari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

