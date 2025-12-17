Rubano il bancomat a un anziano e scoprono il Pin | via 2.500 euro

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Bolzano con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. Dopo aver sottratto il bancomat a un anziano, hanno scoperto il suo PIN e prelevato circa 2.500 euro. L’episodio evidenzia i rischi legati alla sicurezza delle operazioni bancarie e alle truffe ai danni dei cittadini più anziani.

Furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito: è l’accusa con cui i carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano hanno arrestato due uomini. La vittima, in questo senso, è un anziano di Laives.Proprio nella cittadina altoatesina i due, in base a quanto ricostruito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

