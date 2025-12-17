Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Bolzano con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. La vicenda riguarda il furto di un bancomat a un anziano, che ha portato alla scoperta del PIN e al prelievo di 2.500 euro. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai propri dati e di adottare misure di sicurezza.

Furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito: è l’accusa con cui i carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano hanno arrestato due uomini. La vittima, in questo senso, è un anziano di Laives.Proprio nella cittadina altoatesina i due, in base a quanto ricostruito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Rubano il bancomat a un anziano (e scoprono il Pin): via 2.500 euro

Leggi anche: Truffano un anziano e gli rubano 5mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Laives, rubano il bancomat a un anziano (e scoprono il Pin): via 2.500 euro. Arrestati in flagranza dai carabinieri; Rubano il bancomat a un anziano e scoprono il Pin | via 2.500 euro.

Rubano bancomat e pin ad un anziano e prelevano 2500 euro, due uomini bloccati dai carabinieri - A questo devono rispondere due uomini che nei giorni scorsi sono stati arrestati dai carabinieri di Bolzano nell’ambito di una mira ... ildolomiti.it

Seguono un anziano e gli rubano il borsello davanti a casa: prelevati 2700 euro con il bancomat - RUBIERA (Reggio Emilia) – I carabinieri di Rubiera hanno denunciato una donna di 30 anni e un giovane di 23, ritenuti responsabili del furto del borsello di un anziano e dell’indebito utilizzo della s ... reggionline.com

Rapina in banca a Napoli, rubati 70mila euro: ladri entrati travestiti da anziani - Un commando di rapinatori è entrato in azione, intorno alle 13,30 di oggi, all’interno della filiale del Monte ... msn.com