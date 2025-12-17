RT Sud globale e information laundering Così il Cremlino riorganizza l’offensiva cognitiva

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino riorganizza la sua offensiva cognitiva attraverso strategie di RT, manipolazione dell’informazione e information laundering, puntando a influenzare l’opinione pubblica globale. Le dichiarazioni di Mattarella alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia assumono un peso particolare in questo contesto, sottolineando l’importanza di una risposta consapevole e coordinata contro le nuove forme di guerra dell’informazione.

rt sud globale e information laundering cos236 il cremlino riorganizza l8217offensiva cognitiva

© Formiche.net - RT, Sud globale e information laundering. Così il Cremlino riorganizza l’offensiva cognitiva

Le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia non arrivano a caso e non cadono nel vuoto. Il Capo dello Stato parla di un’“operazione diretta contro il campo occidentale” che punta a separare le democrazie dai propri valori, descrive una dinamica già visibile, stratificata, documentata e portata avanti attraverso una somma di azioni coordinate: manipolazione informativa, pressione economica, sabotaggio cognitivo, sfruttamento delle piattaforme digitali e uso crescente dell’intelligenza artificiale come moltiplicatore di potenza e di efficacia. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: Protetto: Così la Cina sta dominando (e divorando) il settore automobilistico globale

Leggi anche: “Nessuna alternativa alla guerra”. Il Cremlino risponde così a Trump

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

China's New Arctic Shipping Route To Europe funfact

Video China's New Arctic Shipping Route To Europe funfact

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.