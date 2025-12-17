Rottofreno dal 18 dicembre lavori di asfaltatura invia Guareschi

A partire dal 18 dicembre, Rottofreno sarà interessata da lavori di asfaltatura lungo Via Guareschi. L’intervento, necessario per riparare i cedimenti superficiali che si sono manifestati nel tempo, garantirà una migliore sicurezza e qualità della strada. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali variazioni nel traffico durante le operazioni di rifacimento del manto stradale.

© Ilpiacenza.it - Rottofreno, dal 18 dicembre lavori di asfaltatura invia Guareschi Via Guareschi a Rottofreno sarà interessata, nei prossimi giorni, da un intervento di rifacimento del fondo stradale, resosi necessario a seguito dei cedimenti superficiali emersi nel tempo e ormai particolarmente evidenti lungo il tracciato.Le verifiche tecniche condotte dagli uffici comunali.

