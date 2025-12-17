Rosso Natale? No rosso sangue | immigrato marocchino irregolare accoltella a freddo un connazionale tra le famiglie in festa

Un Natale che si trasforma in tragedia: mentre le luci di “Lucca Magico Natale” illuminavano le strade, un gesto violento ha segnato profondamente la comunità. Un immigrato marocchino irregolare ha colpito a freddo un connazionale tra le famiglie radunate in piazza San Francesco, spezzando l’incanto delle festività e lasciando un senso di sgomento e paura.

© Secoloditalia.it - Rosso Natale? No, rosso sangue: immigrato marocchino irregolare accoltella a freddo un connazionale tra le famiglie in festa Mentre le luci di " Lucca Magico Natale " avrebbero dovuto illuminare la serenità delle famiglie e dei bambini in piazza San Francesco, a squarciare l'atmosfera festiva è stata la lama di un coltello. L'arresto di un immigrato marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, per il tentato omicidio di un connazionale, è l'ennesima conferma di una realtà che troppo spesso si cerca di ignorare: quella di un'illegalità diffusa che non si ferma neanche davanti ai simboli della nostra tradizione.

