Rompe braccialetto elettronico | finisce in cella

Un uomo di Siena, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha rotto il braccialetto elettronico e, successivamente, è stato arrestato. La sua evasione non è avvenuta tramite la nona fuga dal suo domicilio, ma per altri motivi che hanno portato i carabinieri a intervenire. L'episodio evidenzia le criticità legate al monitoraggio dei soggetti sottoposti a restrizioni.

© Lanazione.it - Rompe braccialetto elettronico: finisce in cella Non c'è stata la nona evasione dagli arresti domiciliari nella casa di Siena. Non è per questo motivo che i carabinieri hanno bussato alla sua porta. Nuovamente. Ma ha fatto una cosa che non doveva proprio, vista l'accusa di pesanti maltrattamenti nei confronti della compagna che, dopo tante sofferenze l'ha denunciato. E si trova ora in una struttura protetta. Il 32enne, straniero, si è infatti strappato il braccialetto elettronico che invece doveva portare. Così, quando è scattato l'allarme i militari, venerdì scorso, sono subito intervenuti nell'abitazione dell'uomo che ormai conoscono bene. Un comportamento costato caro in quanto il pubblico ministero Silvia Benetti ha chiesto l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari, accolto dal giudice Sonia Caravelli.

Patti: rifiuta il braccialetto elettronico, 54enne finisce in carcere - Il rifiuto di indossare il braccialetto elettronico gli è costato il carcere.

