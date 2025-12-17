Romiti a Santo Stefanto torna il concerto di Natale con fine benefico
A Santo Stefano, Forlì si anima con il tradizionale concerto di Natale dei Romiti, un evento atteso da tutta la comunità. Questa manifestazione, in programma venerdì 26 dicembre alle ore 16, unisce musica e solidarietà, contribuendo a rendere le festività ancora più speciali.
Forlì si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie: il concerto di Natale dei Romiti, in programma venerdì 26 dicembre alle ore 16.30. Giunto alla 24esimo edizione, l'evento rappresenta ormai una tradizione consolidata e profondamente sentita non solo dal.
