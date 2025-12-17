Romano | Confermo il gradimento del Milan per Vlahovic Questo non cambia Però …
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, potrebbe trasferirsi dal Juventus al Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Romano ha confermato l'interesse del Milan per il giocatore, anche se rimangono da valutare le condizioni e le eventuali trattative. La possibilità di un trasferimento senza costi di acquisto resta un tema aperto nel panorama calcistico.
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, dalla Juventus al Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo? Possibile, ma non scontato. Le ultime news sull'ex Fiorentina che tanto piace ai rossoneri dal giornalista Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Fabrizio Romano: "Confermiamo gradimento Milan su Vlahovic, ma nessun accordo fatto" - Nei giorni scorsi dalla Spagna si è parlato di un Barcellona pronto a tirarsi fuori dalla corsa a Vlahovic a parametro zero sia per i costi e sia perché l’attaccante serbo ... milannews.it
Romano: “Vlahovic valuterà il suo futuro con la Juventus. Non ci sono accordi già fatti tra DV9 e il Milan” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic. tuttojuve.com
Fabrizio Romano: "Confermo Inter su Palestra, sicuramente l'Inter e la Juve hanno già fatto delle chiamate per essere informate, hanno preso informazioni e lo stanno seguendo: è un giocatore sulla lista. Ma prenderlo oggi non significa chiudere un'operazion - facebook.com facebook
Romano: “Confermo Inter su Palestra, ha già fatto chiamate! E il club investirà per…” x.com
