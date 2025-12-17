Roma Zirkzee resta il primo obiettivo | tempi lunghi con lo United Massara pronto ad aspettare

Roma accelera sul mercato in vista del 1° gennaio, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. Frederic Massara tiene d’occhio Joshua Zirkzee, il primo nome sulla lista, anche se i tempi di attesa con lo United si prospettano lunghi. La società è pronta a pazientare, consapevole dell’importanza di un centravanti di livello per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Il conto alla rovescia verso il 1° gennaio è iniziato e a Trigoria le priorità sono chiare. La Roma ha bisogno di un centravanti e il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Frederic Massara resta quello di Joshua Zirkzee. L’attacco giallorosso ha prodotto poco, complice il lungo stop di Artem Dovbyk e il rendimento discontinuo di Evan Ferguson, e per questo Gian Piero Gasperini ha indicato nell’olandese del Manchester United il profilo ideale per cambiare marcia. I primi contatti con i Red Devils sono già stati avviati, ma la strada è tutt’altro che in discesa. Il club inglese, anche a causa delle assenze legate alla Coppa d’Africa, non vorrebbe privarsi dell’attaccante prima della seconda metà di gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

