Roma Trigoria verso la Juventus | Dovbyk ancora out dubbi in attacco e difesa

La Roma si prepara ad affrontare la Juventus in una sfida cruciale alla 15ª giornata di Serie A. La squadra si è allenata a Trigoria, con alcuni dubbi in attacco e difesa e l’assenza di Dovbyk. La partita, in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium, si preannuncia un match importante per la corsa ai punti in campionato.

© Sololaroma.it - Roma, Trigoria verso la Juventus: Dovbyk ancora out, dubbi in attacco e difesa La Roma è tornata in campo oggi a Trigoria per proseguire la preparazione in vista della sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium per la 15ª giornata di Serie A. Un appuntamento chiave per la squadra di Gian Piero Gasperini, chiamata a difendere il quarto posto e a mantenere il margine sui bianconeri guidati da Luciano Spalletti. Vincere a Torino significherebbe dare continuità al percorso europeo dei giallorossi e consolidare una posizione di classifica che, a questo punto della stagione, pesa come un macigno. Dovbyk ancora a parte: Juve a forte rischio. Le indicazioni arrivate dall’allenamento non sorridono sul fronte offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Roma, Angelino punta alla convocazione entro Trigoria: Dovbyk verso il recupero Leggi anche: Nizza-Roma, Dovbyk ancora a rilento e il futuro resta in bilico: la strategia dei giallorossi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trigoria, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista di Juventus-Roma; Dovbyk punta la Juventus. Ma a gennaio può partire -; Roma, subito testa alla Juventus: ripresa a Trigoria, Dovbyk ancora a parte; Roma, in mattinata il primo allenamento verso la Juventus: Ndicka va in Coppa d’Africa. VIDEO - Roma al lavoro verso la Juve: prove in partitella per gli uomini di Gasperini - I giallorossi sono tornati ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini dopo il successo contro il Como. ilromanista.eu

Pagina 1 | Gasperini, l'esempio Juve verso Roma-Inter: "Quando ha vinto quei 9 Scudetti..." - Così Gasperini in conferenza: "Come sempre accade, i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali hanno iniziato a lavorare ieri, con alcuni che sono rientrati un giorno prima. tuttosport.com

Roma, fissata la data per il rientro di Dovbyk. Poi occhio a Dybala - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , Dovbyk dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Juventus. fantacalcio.it

VERSO JUVE-ROMA. CON VISTA MERCATO ??

La Roma è tornata in campo a Trigoria il giorno dopo il successo contro il Como, iniziando la preparazione in vista del big match contro la Juventus. Come da prassi post-partita, il gruppo è stato diviso in due: scarico in palestra per i titolari, allenamento i - facebook.com facebook

#Roma, #Dovbyk verso il rientro: allenamenti a Trigoria e messaggio social #ASRoma x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.