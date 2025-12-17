Roma maledizione Allianz Stadium | una sola vittoria dal 2012 ad oggi

Da oltre dieci anni, la Roma fatica a ottenere una vittoria all'Allianz Stadium, incontrando numerose difficoltà contro la Juventus. La prossima sfida, che vede i giallorossi affrontare i bianconeri guidati da Spalletti, rappresenta un momento cruciale per risalire la china e sfatare questa maledizione.

La prossima giornata di campionato rappresenta uno snodo importante per la Roma, che affronterà per la prima volta in questa stagione la nuova Juventus guidata dall’ ex Luciano Spalletti. I bianconeri, apparsi in difficoltà fino a poche settimane fa, sembrano aver ritrovato certezze e fiducia grazie a una vittoria pesante sul campo del Bologna e a un gioco apparso più brillante del solito. Gli uomini di Gasperini saranno impegnati in trasferta nel tanto temuto Allianz Stadium, uno stadio che dalla sua inaugurazione nel 2011 non ha mai portato grande fortuna ai giallorossi. In 16 partite disputate a Torino tra campionato e Coppa Italia, la Roma ha infatti costruito uno storico decisamente negativo, fatto di 13 sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, risalente all’agosto del 2020. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

