Roma Koné è il motore della squadra | i numeri del centrocampista

Roma si riaccende con Koné, il centrocampista che fa la differenza. Dopo un avvio di stagione altalenante, contro il Como ha mostrato tutta la sua qualità, combinando forza, tecnica e astuzia tattica. Un ritorno in grande stile che sottolinea quanto sia fondamentale per la squadra, confermando il suo ruolo di motore del centrocampo.

Dopo le prestazioni opache offerte contro Napoli e Cagliari, finalmente contro il Como si è rivisto il vero Manu Koné: un giocatore di forza, tecnica e intelligenza tattica fuori dal comune. Il francese classe 2001 è indiscutibilmente “l’uomo ovunque” della Roma e, tra i tanti, il dato sui kilometri percorsi in ogni partita (tra i 10 e gli 11 km per 90?) lo conferma. Osserviamo e analizziamo allora i principali dati statistici della stagione disputata fino ad ora da Koné, per capire cosa e quanto possono dirci sulla centralità del francese nella squadra allenata da Gasperini. Motore perpetuo. Rispetto al dato di quanto corra un giocatore, molto più interessante è sapere come corre, in particolar modo quando ha la palla tra i piedi: in questo senso, viene in aiuto il dato della PCD (Progressive Carrying Distance) che quantifica i kilometri percorsi da un giocatore mentre avanza palla al piede. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

