Roma Il noto chirurgo Dott Carlo Di Martino ci ha lasciati improvvisamente all’età di 87 anni Si è spento nella sua abitazione in zona Tuscolana

Roma piange la scomparsa del dottor Carlo Di Martino, celebre chirurgo di 87 anni, improvvisamente venuto a mancare nella sua casa in zona Tuscolana. Figura di spicco nel panorama medico, lascia un segno indelebile nella comunità e nei suoi tanti pazienti. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la città e per il mondo della medicina romana.

