Roma piange la scomparsa del dottor Carlo Di Martino, celebre chirurgo di 87 anni, improvvisamente venuto a mancare nella sua casa in zona Tuscolana. Figura di spicco nel panorama medico, lascia un segno indelebile nella comunità e nei suoi tanti pazienti. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la città e per il mondo della medicina romana.

© Cronachecittadine.it - Roma. Il noto chirurgo Dott. Carlo Di Martino ci ha lasciati improvvisamente all’età di 87 anni. Si è spento nella sua abitazione in zona Tuscolana

Cronache Cittadine ROMA – Si è spento nei giorni scorsi, improvvisamente, all’età di 87 anni nella sua abitazione in zona Tuscolana a L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Leggi anche: Roma. Il noto chirurgo Dott. Carlo Di Martino ci lasciati improvvisamente all’età di 87 anni. Si è spento nella sua abitazione in zona Tuscolana

Leggi anche: Re Carlo e la regina Camilla a Roma: a ottobre l'incontro con papa Leone

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Party romano per festeggiare Barbara Castellani; Ilaria Galassi si mostra dopo un’operazione di chirurgia estetica e poi si sfoga.

Roma, operava senza avere la laurea: denunciato finto chirurgo estetico. I controlli nello studio a Montespaccato e le segnalazioni di alcune pazienti - I carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) hanno quindi avviato le prime indagini sullo studio medico di Montespaccato, quartiere tra Boccea e l’Aurelio. ilmessaggero.it

Prof Tilesi Chirurgo Plastico - Rinoplastica

Artena è borgo medievale della provincia di Roma, noto per essere l'unico centro storico in Europa interamente pedonale e caratterizzato da un'architettura che si sviluppa verticalmente sulle pendici di un monte. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #vill - facebook.com facebook