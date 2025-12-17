Roma il disastro delle case popolari

A Roma, un grave problema di morosità colpisce le case popolari dell'Ater, con metà degli inquilini inadempienti e affitti arretrati che superano il miliardo e 250 milioni di euro. La situazione mette a rischio la stabilità degli alloggi e solleva importanti questioni sociali ed economiche per la città.

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, il disastro delle case popolari A Roma, nei 50mila alloggi dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia popolare, la metà degli inquilini non paga e gli affitti arretrati ammontano a un miliardo e 250 milioni. Numeri che non tengono conto delle case che appartengono al Comune e che, tra degrado e mancata manutenzione, non sembrano essere in una situazione migliore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Roma, acqua gratis alle case popolari occupate Leggi anche: Bologna, Roma e Milano, una prece: tra affitti brevi, studentati e poche case popolari sta morendo il diritto all’abitare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Oggi sciopero a Roma. Disastro al test di Medicina. ASCOLTA il podcast di oggi 12 dicembre. Roma compra 1.040 case popolari da Enasarco: svolta per migliaia di famiglie in attesa - 040 case popolari da Enasarco, sommandole alle nuove unità già ottenute. romait.it L'assessore Tobia Zevi sulle case popolari: «Raggiunti gli obiettivi, ora va superata quota 2.000» - Secondo il responsabile del Patrimoni di Roma Capitale «in città servono 20mila case popolari» ... roma.corriere.it

Roma, il comune avvia l’acquisto record di 1.040 case popolari da Enasarco: investimento da 250 milioni - La procedura prevede due tranche di acquisizioni: la prima comprende 338 appartamenti, mentre la seconda, da completare entro il 2026, riguarda 702 alloggi. milanofinanza.it

Truffati e sfruttati a Roma è emergenza casa

I pm di Roma contestano i reati di omicidio colposo e disastro colposo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.