Roma il disastro delle case popolari

A Roma, un grave problema di morosità colpisce le case popolari dell'Ater, con metà degli inquilini inadempienti e affitti arretrati che superano il miliardo e 250 milioni di euro. La situazione mette a rischio la stabilità degli alloggi e solleva importanti questioni sociali ed economiche per la città.

A Roma, nei 50mila alloggi dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia popolare, la metà degli inquilini non paga e gli affitti arretrati ammontano a un miliardo e 250 milioni. Numeri che non tengono conto delle case che appartengono al Comune e che, tra degrado e mancata manutenzione, non sembrano essere in una situazione migliore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

