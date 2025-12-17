Il 2025 ha rappresentato per la Roma un anno di svolta, caratterizzato da risultati concreti e una forte continuità. Dopo periodi di incertezze, la stagione ha segnato un ritorno alla stabilità e alla competitività, consolidando un nuovo assetto per il club e aprendo prospettive positive per il futuro.

© Sololaroma.it - Roma, il bilancio del 2025: un anno di risultati, continuità e lavoro

C’è un prima e un dopo nel 2025 della Roma. Un anno solare che segna una netta inversione di tendenza rispetto al recente passato e restituisce alla squadra giallorossa una dimensione di stabilità e competitività a lungo cercata. I risultati, prima ancora delle sensazioni, raccontano di una Roma capace di costruire continuità, trasformando l’entusiasmo in rendimento e l’euforia in certezze. La squadra ha trovato equilibrio, solidità difensiva e una nuova consapevolezza nella gestione delle partite. Vittorie pesanti, successi di misura e una media punti da vertice hanno scandito un percorso che ha progressivamente riavvicinato la Roma alle zone più nobili della classifica, alimentando sogni europei concreti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Un mese di Gasp: primo bilancio della Roma 2025/2026

Leggi anche: Pensioni, fai il check online: ecco come scovare gli errori nascosti Roma – Controllare i calcoli della pensione non è un vezzo ma un salvadanaio nascosto. Le analisi che Sbircia la Notizia Magazine ha condotto in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos e con il network legale Consulcesi & Partners rivelano che un pensionato su due riceve un importo più basso di quanto gli spetterebbe, in media 200-300 euro al mese. In un anno significa rinunciare a due o tre mensilità, senza contare eventuali arretrati che possono superare i 20.000 euro. Perché succede? Gli errori partono spesso da contributi non caricati (congedi di maternità, malattia, servizio militare), passaggi tra pubblico e privato non correttamente allineati o coefficienti sbagliati nel calcolo misto retributivo-contributivo. A tutto questo si aggiunge l’inflazione, che rende ancora più pesante ogni euro perso. La buona notizia è che la tecnologia gioca dalla parte dei cittadini. Servizi come OKPensione, dietro cui lavorano avvocati, attuari e consulenti del lavoro, ricostruiscono il percorso contributivo e producono un dossier pronto per l’ente previdenziale. Il primo screening è gratuito: basta caricare l’estratto conto contributivo e la lettera di liquidazione. Se vengono trovate anomalie, il sistema stima la differenza mensile, quantifica gli arretrati e suggerisce la strategia – diffida amministrativa o, in ultima istanza, ricorso. Il fattore tempo è cruciale. Le finestre per chiedere la restituzione delle somme scadono, e ogni mese di attesa riduce il montante futuro. Per questo gli esperti raccomandano di eseguire il check almeno una volta l’anno o subito dopo ogni aggiornamento dell’estratto conto. Domande rapide **Come capisco se l’importo mensile è corretto?** *Confronta l’estratto contributivo con il cedolino: se mancano settimane o l’importo è inferiore alle simulazioni ufficiali, è il momento di farlo verificare da un professionista.* **Quali periodi “spariscono” più spesso dai conteggi?** *Congedi parentali, malattie lunghe, servizio militare, part-time e contratti a termine sono gli anelli più deboli della catena contributiva.* **Devo anticipare spese legali?** *No. Il primo parere sul ricalcolo è gratuito; l’eventuale assistenza successiva prevede preventivi chiari e rateizzabili.* **Quanto tempo ho per recuperare gli arretrati?** *In genere cinque anni per l’assegno principale, tre per alcune voci accessorie. Prima si agisce, più alta è la quota che si può recuperare.* Uno sguardo in prospettiva La previdenza non termina con la prima rata: è un dossier vivo che merita monitoraggio costante. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro con Adnkronos, continuerà a illuminare le zone d’ombra dei diritti previdenziali, convinti che informazione puntuale e strumenti digitali siano la migliore pensione integrativa possibile.

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il territorio e l'ambiente di Roma il bilancio del 2025 con WWF

Monumenti e musei, il 2025 dell’oro per Roma: verso 200 milioni di euro di incassi - Il 2025 si avvia a diventare un anno record per il patrimonio culturale di Roma, sia in termini di affluenze sia di introiti economici. romadailynews.it

Il II municipio approva un bilancio da oltre 24 milioni di euro. La metà per i servizi sociali, nonostante i tagli - Soddisfazione da parte della giunta Del Bello: "Pur senza i fondi Pnrr e Giubileo siamo riusciti a mantenere lo storico degli anni precedenti". romatoday.it