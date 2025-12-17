La Roma si prepara a chiudere il 2025 con due partite cruciali, puntando a consolidare la propria posizione in campionato. Nel recente match casalingo, Wesley ha segnato il suo terzo gol stagionale, portando i tre punti contro il Como e segnando il ritorno alla vittoria dopo le sconfitte con Napoli e Cagliari.

© Sololaroma.it - Roma, due partite per chiudere il 2025: all’orizzonte gli ex Spalletti e De Rossi

Il terzo gol stagionale di Wesley è valso i tre punti nella sfida casalinga contro il Como, che ha significato il ritorno alla vittoria per la Roma dopo le sconfitte con Napoli e Cagliari. Un successo che, in virtù anche degli altri risultati, ha riportato i giallorossi a tre punti dalla vetta, a conferma di un 2025 di altissimo livello, che vede i giallorossi in testa alla classifica dell’anno solare. Una cavalcata iniziata con Ranieri, che ha rivoluzionato un gruppo in enorme difficoltà, e proseguita con l’approdo in panchina di Gasperini, che in poco tempo ha dato subito una precisa identità alla squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della prima gioranta. SIS Roma e Orizzonte a valanga

Leggi anche: Serie A 2025/2026, oggi sei partite: in campo Roma, Juventus e Inter. Orari e dove vederle in tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le con Mancini-Paredes I fischi il gol dell'ex Il ritorno di Zaniolo a Roma

Pagina 1 | Gasperini senza freni: "La Roma è sopra tutto. Dybala come Muriel? Anche di più. Sul rinnovo…" - "Ndicka rimane, per El Aynaoui aspettiamo la risposta della FIFA", le parole dell'allenatore giallorosso in conferenza stampa ... tuttosport.com