Rocio e De Martino spuntano le foto sotto casa di lui Notte d' amore?

Nuove foto mostrano Rocio Morales e Stefano De Martino sotto casa dell'attrice, alimentando i sospetti di una possibile frequentazione. Dopo settimane di voci, i paparazzi sono riusciti a immortalare i due insieme, rafforzando le indiscrezioni di un legame più profondo tra loro.

La frequentazione tra Rocio Morales e Stefano De Martino sembra essere più di una suggestione. I gossip più insistenti li vogliono vicini da settimane, ma fino ad ora nessun paparazzo era riuscito a pizzicare l'attrice spagnola e il conduttore di Affari tuoi insieme. Il settimanale Diva e Donna, però, da tempo semina indizi sulla presunta liaison tra Rocio e Stefano e l'ultima copertina in edicola mostra che la storia è reale con tanto di foto esclusive come prova. Le foto insieme a Roma. Per la seconda settimana consecutiva la rivista ha dedicato la cover story del suo ultimo numero alla coppia, titolando: " Le uniche foto della love story segreta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

De Martino e Rocio Morales notte d’amore, spuntano le foto: mistero s’infittisce - Arriva una nuova svolta nel gossip che vede protagonisti il conduttore di Affari Tuoi e l'ex compagna di Raoul Bova ... msn.com