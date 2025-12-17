Rocio e De Martino spuntano le foto sotto casa di lui Notte d' amore?
Nuove foto mostrano Rocio Morales e Stefano De Martino sotto casa dell'attrice, alimentando i sospetti di una possibile frequentazione. Dopo settimane di voci, i paparazzi sono riusciti a immortalare i due insieme, rafforzando le indiscrezioni di un legame più profondo tra loro.
La frequentazione tra Rocio Morales e Stefano De Martino sembra essere più di una suggestione. I gossip più insistenti li vogliono vicini da settimane, ma fino ad ora nessun paparazzo era riuscito a pizzicare l'attrice spagnola e il conduttore di Affari tuoi insieme. Il settimanale Diva e Donna, però, da tempo semina indizi sulla presunta liaison tra Rocio e Stefano e l'ultima copertina in edicola mostra che la storia è reale con tanto di foto esclusive come prova. Le foto insieme a Roma. Per la seconda settimana consecutiva la rivista ha dedicato la cover story del suo ultimo numero alla coppia, titolando: " Le uniche foto della love story segreta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “Notte d’amore, le prime foto”. Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales incastrati
Leggi anche: Notte di sesso tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales? Spunta la foto: negheranno ancora?
Cosa è successo tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales spuntano i messaggi
De Martino e Rocio Morales notte d’amore, spuntano le foto: mistero s’infittisce - Arriva una nuova svolta nel gossip che vede protagonisti il conduttore di Affari Tuoi e l'ex compagna di Raoul Bova ... msn.com
Notte di sesso tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales? Spunta la foto: negheranno ancora? - Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales hanno sempre smentito qualsiasi coinvolgimento emotivo e fisico, ma una prova li inchioda. donnapop.it
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales beccati insieme: "Notte d'amore, le prime foto" >> https://buff.ly/z1MM6aj - facebook.com facebook
Ascolta #Rumors! In questo numero: Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales, Katy Perry e Justin Trudeau, Matt Damon e Luciana Barroso #Radio #Rubriche #Podcast #Gossip #Vip x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.